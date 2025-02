Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckargerach/B37: Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Heilbronn (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 14.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Bundesstraße 37 zwischen Neckargerach und Zwingenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 59-jährige Fahrer eines Opel von Neckargerach in Richtung Zwingenberg und übersah beim Überholvorgang vermutlich die entgegenkommende 24-jährige Fahrerin eines Hyundai. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge geriet der Hyundai ins Schleudern und prallte im weiteren Verlauf gegen einen ebenfalls in Richtung Zwingenberg fahrenden Ford, in dem sich eine 54 Jahre alte Fahrerin und ihr 55-jähriger Beifahrer befanden. Die vier Insassen der Fahrzeuge wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Zum Einsatz kam auch ein Rettungshubschrauber, der die Fahrerin des Ford in eine Klinik flog. Der Fahrer des BMW, der überholt werden sollte, blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde jedoch durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Alle anderen Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 70.000 Euro geschätzt. Derzeit ist die Fahrbahn noch zur Unfallaufnahme sowie den anschließenden Reinigungsarbeiten gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell