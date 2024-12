Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Jugendlicher

Schmiedefeld (ots)

Ein vermutlich betrunkener Jugendlicher schlug und trat am frühen Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zwei Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Brunnenstraße in Schmiedefeld. In der weiteren Folge beschädigte er ein Rolltor durch Tritte. Beim Eintreffen der Polizei bedrohte der Täter die Polizisten aktiv mit einem Schneeschieber und konnte letztendlich zu Boden gebracht und gesichert werden. Mit dem Verdacht auf das Vorliegen einer Alkoholvergiftung brachte ihn der Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Jugendlichen erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

