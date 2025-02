Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mutmaßlicher Dosenwerfer vom Heilbronner Marktplatz festgenommen, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2025

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Auseinandersetzung am Heilbronner Marktplatz fest

Am Sonntagabend konnte ein 26-jähriger Algerier in einer Asylbewerberunterkunft in Wüstenrot festgenommen werden. Nach dem Mann wurde nach einem Vorfall am Heilbronner Marktplatz am 25. Januar gezielt gefahndet. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5958021 Der 26-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, steht im Verdacht, dass er trotz bestehenden Hausverbots am 25. Januar einen Dönerladen am Heilbronner Marktplatz betreten hat. Dort soll er mehrere Getränkedosen aus einem frei zugänglichen Kühlschrank entnommen und diese anschließend nach draußen gezielt auf Kopfhöhe nach einem mutmaßlichen Widersacher geworfen haben. Anschließend schleuderte er zwei weitere Dosen in eine Personengruppe. Hierzu liegen, mit Ausnahme derer des Geschäftsinhabers, keine Anzeigen vor. Durch die intensiven Kontrollmaßnahmen der Polizei, insbesondere am Marktplatz, konnte der Tatverdächtige bereits unmittelbar nach der Tat identifiziert werden. So konnte durch das ermittlungsführende Polizeirevier Heilbronn in Erfahrung gebracht werden, dass er sich ohne Meldung in verschiedenen Asylbewerberunterkünften aufhält. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkte daraufhin einen Haftbefehl u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung beim zuständigen Amtsgericht. Am Sonntagabend befand er sich in einer Unterkunft in Wüstenrot und wurde auf Grundlage des Haftbefehls festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den bereits bestehenden Haftbefehl gegen den Mann in Vollzug, weshalb der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Polizei in Heilbronn wird ihre massiven Präsenzmaßnahmen im Bereich der Heilbronner Innenstadt aufrechterhalten. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden werden alle rechtlichen Aspekte sorgfältig geprüft um niederschwellig effektive Maßnahmen zu ergreifen.

