Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Mehr als 180 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Am 27.09.2024 haben Beschäftigte des Hauptzollamtes Koblenz in der Nähe von Bitburg am frühen Morgen einen spanischen LKW kontrolliert. Fahrzeugführer war ein 37-jähriger Marokkaner und Beifahrer war ein 44-jähriger Spanier. Bei der Überprüfung der Ladung stellen die Beamten mehrere Palletten mit Zwiebeln fest. Allerdings fiel auf, dass im vorderen Bereich des Laderaumes Packstücke lagen, die offensichtlich nicht zur restlichen Ladung passten. Es handelte sich um neuen große Plastikbehältnisse. In diesen großen Taschen befanden sich zahlreiche Beutel, die offensichtlich mit Marihuana gefüllt waren. Es handelte sich hierbei um insgesamt 182 Kilogramm Marihuana. "Das gefundene Marihuana dürfte einen Straßenverkaufswert von ca. 1,8 Millionen Euro haben!", so Thomas Molitor, Pressesprecher beim Hauptzollamt Koblenz Die weiteren Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Frankfurt am Main geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen die beiden Männer angeordnet.

Der Vorfall wird erst jetzt veröffentlicht, da man durch eine frühere Veröffentlichung Anschlussermittlungen hätte gefährden können.

Original-Content von: Hauptzollamt Koblenz, übermittelt durch news aktuell