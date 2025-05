Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr: 16 Blutentnahmen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Südosthessen (ots)

(fg) Insgesamt 16 Verkehrsteilnehmende mussten am Mittwoch eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht besteht, dass diese unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen. Sechs der Strafanzeigen wurden gefertigt, da die Lenker wohl vor Fahrtantritt Kokain konsumiert hatten.

Mit dem Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr richtete die Polizei ab 14 Uhr zwei Kontrollabschnitte ein: So waren die Beamten in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeistationen Hanau I und Offenbach (unter anderem an der Bundesstraße 448) unterwegs. Ziel derartiger Kontrollen ist es nach wie vor, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen den Einfluss von Alkohol oder anderer rauschwirksamer Mittel am Steuer vorzugehen. Im Zuge der Kontrollen ahndeten die eingesetzten Beamten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten, einen Verstoß gegen das Waffengesetz und fertigten sechs Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem deckten die Ordnungshüter vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf.

Bei den 16 Personen, die offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs waren, lagen vier im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Auf 12 Verkehrsteilnehmer kommen Strafanzeigen zu; die vor Ort durchgeführten Drogenvortests schlugen positiv auf THC und Kokain an.

Ein wichtiger Bestandteil der Kontrollaktionen: der kommunikative Austausch mit den Verkehrsteilnehmenden und der Hinweis auf den Konsum berauschender Mittel und der Teilnahme am Straßenverkehr. Denn der Konsum von Rauschmitteln und Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer.

Bereits am Vormittag hatte es eine weitere Kontrollaktion der Polizeistation Großauheim in der Rodgaustraße gegeben. Ab 9 Uhr wurden insgesamt 70 Personen sowie 54 Fahrzeuge kontrolliert. Ein Fahrzeug musste stillgelegt werden; bei diesem war der TÜV aufgrund massiver Mängel seit Dezember 2022 erloschen. Die Kennzeichen, der Fahrzeugschein und die Zulassungsbescheinigung I wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt und der Zulassungsbehörde des Main-Kinzig-Kreises zugesandt. Weiterhin stand Fahrer des Fahrzeuges offensichtlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Er musste mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Bei der Kontrolle in der Rodgaustraße wurden insgesamt 17 Verstöße festgestellt, darunter fünf Handyverstöße sowie elf Gurtverstöße.

Offenbach, 08.05.2025

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell