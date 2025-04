Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Kellerbrand in Mainzer Oberstadt schnell gelöscht

Eine Person leicht verletzt

Mainz (ots)

Am frühen Samstagmittag beschäftigte ein Kellerbrand in der Mainzer Oberstadt Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen und der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Stadt.

Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Kellerbrand in die Mainzer Oberstadt alarmiert. Umgehend machten sich Einsatzkräfte beider Feuerwehrwachen, sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt auf den Weg zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage durch eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kellerzugänge. Das Mehrfamilienhaus war zum Zeitpunkt des Eintreffens vollständig geräumt. Der Treppenraum, sowie vereinzelte Wohnungen waren leicht verraucht.

Das Feuer in einem Kellerverschlag konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Das Wohnhaus wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und belüftet, sowie das betroffene Kellerabteil ausgeräumt und im Außenbereich abgelöscht. Eine Person mit leichten Atemwegsbeschwerden wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Das Haus wurde vorerst durch die Mainzer Netze stromlos geschaltet. Der Einsatz dauerte ca. 2 Stunden an. Alle Bewohner konnten am Ende wieder in ihre Wohnungen.

Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Mainz mit 22 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt mit 6 Einsatzkräften, ein Rettungswagen, die Polizei, sowie die Mainzer Netze.

