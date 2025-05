Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sprung aus dem 2. Stock: 27-Jähriger wollte sich Festnahme entziehen

Offenbach (ots)

(lei) Ein waghalsiger Fluchtversuch vor der Polizei endete am Mittwochmorgen für einen 27-Jährigen im Krankenhaus - und danach in der Justizvollzugsanstalt. Wegen eines vorliegenden Haftbefehls wollten Beamte den Offenbacher in seiner Wohnung in der Innenstadt festnehmen, als er das Kommen der Ordnungshüter offenbar bemerkte und sich der Inhaftierung mit einem Sprung aus dem zweiten Stock des Hauses entziehen wollte. Der Mann zog sich dabei Frakturen und eine ausgekugelte Schulter zu. Die Beamten verständigten umgehend einen Rettungswagen, der den jungen Mann in ein Krankenhaus brachte. Nach seinem dortigen Aufenthalt geht es für ihn jedoch direkt weiter in eine Justizvollzugsanstalt.

Offenbach, 07.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

