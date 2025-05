Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Jennifer Kara?

Rödermark / Offenbach / Frankfurt (ots)

Wo ist Jennifer Kara aus Rödermark? Das fragt derzeit die Kripo in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 40-Jährigen. Die Vermisste ist ohne festen Wohnsitz und hielt sich in den vergangenen Jahren während der kälteren Monate bei Familienangehörigen in Rödermark auf. Seit Februar 2024 bestand jedoch kein Kontakt mehr, weshalb Angehörige sie nun als vermisst gemeldet haben.

Die Gesuchte ist etwa 1,62 Meter groß und sehr schlank. Auf ihrer Schulter hat Frau Kara einen Panther tätowiert. Derzeit liegen keine Hinweise auf die zuletzt getragene Bekleidung der Vermissten vor.

Frau Kara könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und daher auf Hilfe angewiesen sein.

Wer Jennifer Kara gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Foto beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 07.05.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell