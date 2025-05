Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit zwischen Familien eskalierte: eine Person verletzt und Zeugensuche nach Kelleraufbrüchen: Einbrecher stahlen hochwertiges E-Mountainbike

1. Streit zwischen Familien eskalierte: eine Person verletzt - Niederdorfelden

(cb) Ein nasser Teppich war wohl der Auslöser eines Streites zwischen zwei Familien aus der Berger Straße (20er-Hausnummern), bei dem ein 12-Jähriger leichte Verletzungen davontrug. Ersten Erkenntnissen nach kam es zwischen einem 45 Jahre alten Mann und einem 13-Jährigem zum Streit, wobei der Teenager dem Älteren mit einem Küchenmesser gedroht haben soll. Daraufhin habe der Bedrohte den Jugendlichen gepackt. Der 12 Jahre alte Bruder des Teenagers wollte diesem helfen, als der Erwachsene mit einem Pflasterstein nach ihm geworfen habe. Der Stein habe den 12-Jährigen am Ellenbogen getroffen und dadurch verletzt. Der Schüler musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

2. Zeugensuche nach Kelleraufbrüchen: Einbrecher stahlen hochwertiges E-Mountainbike - Langenselbold

(fg) Das Einbruchskommissariat in Hanau bearbeitet derzeit mehrere Kelleraufbrüche, die sich zwischen Montagabend, 22 Uhr und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, in der Gelnhäuser Straße und im Paul-Klee-Ring ereigneten. In der Gelnhäuser Straße verschafften sich die Unbekannten offenbar mit einem Werkzeug Zutritt zu einer gemeinsamen Tiefgarage zweier Wohneinheiten im Bereich der 60er-Hausnummern. Anschließend brachen die Täter einen dortigen Metallverschlag auf und entwendeten dort ein hochwertiges E-Mountainbike. Im weiteren Verlauf wurden drei gegenüberliegende Kellerverschläge geöffnet; offenbar traten die Täter die Verschläge ein, da die Vorhängeschlösser nicht geöffnet worden konnten. Aus den drei Verschlägen nahmen die Täter ein weiteres Fahrrad, Alkohol sowie Fahrradzubehör für ein E-Bike mit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Im Paul-Klee-Ring waren die Einbrecher in Fahrradkellern zweier Tiefgaragen im Bereich der einstelligen und der 10er-Hausnummern zugange. Aus dem Tiefgaragentor (einstellige Hausnummern) drückten die Unbekannten offensichtlich das Gitter aus der dortigen Tür, um diese zu öffnen. Im Anschluss hebelten die Eindringlinge zwei weitere Türen zu den beiden Fahrradräumen auf; offenbar nahmen sie nichts mit. Im Nachbargebäude gingen die Einbrecher mit derselben Tatbegehungsweise vor. Aus einem der Kellerabteile wurde anschließend ein E-Scooter mitgenommen. Bei den beiden Einbrüchen entstand insgesamt ein Schaden von rund 10.000 Euro. Da der entwendete E-Roller am Tatort in der Gelnhäuser Straße aufgefunden und sichergestellt wurde, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Einbrüche zusammenhängen. Zudem waren die Einbrecher wohl zunächst im Paul-Klee-Ring am Werk, ehe sie in der Gelnhäuser Straße einbrachen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

