POL-OF: Kinderkommissar LEON in Erlensee: LEON-Hilfe-Inseln vor 180 Vorschulkindern vorgestellt!

Erlensee (ots)

(cb) Etwa 180 Vorschulkinder durften am Dienstag mit dabei sein, als die "LEON-Hilfe-Inseln" der Polizei Hessen in Erlensee in einem bunten Rahmenprogramm vorgestellt wurden. Die Kindergartenkinder nahmen gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt, lokalen Stadtabgeordneten sowie Vertretern der Polizei, dem Kinderkommissar LEON sowie teilnehmenden Institutionen an der feierlichen Veranstaltung teil.

Die LEON-Hilfe-Inseln sind ein bewährtes Präventionsprogramm der Polizei Hessen und zielen darauf ab, Kindern in alltäglichen Notsituationen schnell und unkompliziert Hilfe zu bieten. 43 lokale Geschäfte, Apotheken, Banken, Arztpraxen und öffentliche Einrichtungen, die sich an dem Programm in Erlensee beteiligen, kennzeichnen ihre Teilnahme mit einem gut sichtbaren LEON-Aufkleber beziehungsweise LEON-Schild.

Die Kinder wissen nun: Wer sich unsicher fühlt, Angst hat oder Hilfe benötigt, findet hier Unterstützung und einen sicheren Ort.

In seiner Ansprache lobte der Bürgermeister Stefan Erb das Programm, welches 2018 in seiner Gemeinde Erlensee eingeführt wurde. Anschließend nutzten die Vorschulkinder die Gelegenheit, LEON den Kinderkommissar kennenzulernen und einen echten Streifenwagen zu erkunden. Umgesetzt wurde die Aktion durch die Fachdienstleitung Kinderbetreuung Sandra Wunder der Stadt Erlensee und dem Stabsbereich Prävention (E 4) des Polizeipräsidiums Südosthessen, der Schutzfrau vor Ort, Julia Koch und der regionalen Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Main-Kinzig, Katja Uffelmann.

Durch die öffentlichkeitswirksame Darstellung leistet dieses Programm einen wichtigen Beitrag, das Sicherheitsgefühl der Kinder zu stärken. Außerdem dient es dem Vertrauenszuwachs gegenüber der Polizei. "LEON-Kinderhilfeinseln" ist ein Projekt, welches die Kinder frühzeitig sensibilisiert und ihnen aufzeigt, dass sie in ihrer Kommune Hilfe bekommen und nicht alleine sind.

Weitere Informationen rund um den Kinderkommissar LEON gibt es hier: https://www.polizei.hessen.de/schutz-sicherheit/rat-und-vorsorge/kinder-und-jugendliche/kinderkommissar-leon/

Offenbach, 07.05.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

