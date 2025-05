Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer kam mit Hubschrauber in Klinik

Wächtersbach / Wittgenborn (ots)

(fg) Nach einem Alleinunfall am Dienstagabend auf der Landesstraße 3194 kam ein 20 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann aus Kahl am Main kurz nach 19 Uhr von Wächtersbach in Richtung Wittgenborn unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Lenker der grünen Kawasaki in einer dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und rutsche gegen die Schutzplanke. Aufgrund seiner Verletzungen kam er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Maschine, an der ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Gegen 20.45 Uhr war die Fahrbahn, nachdem der Verkehrsunfall aufgenommen worden war, wieder frei. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

