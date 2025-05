Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand vernichtet jahrhundertealte Fachwerksscheune

Birstein (ots)

(lei) Dichte schwarze Rauchwolken standen am Dienstagnachmittag über Birstein. Grund dafür war ein Feuer, das um kurz vor 18 Uhr in einer Scheune in der Straße "Am Riedbach" entstanden war und Feuerwehr sowie Polizei zum Einsatz rief. Das jahrhundertealte Gebäude aus Fach- und Mauerwerk, in dem Fahrzeuge und Werkzeuge gelagert wurden, brannte bei Eintreffen der Helfer bereits in voller Ausdehnung und letztlich bis auf die Grundmauern nieder. Reste des Fachwerks wurden durch einen Bagger abgetragen. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 90.000 Euro beziffert. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Offenbach, 07.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

