Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Versuchter Einbruch in Geschäft

Schlüchtern (ots)

(lei) Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen offenbar in ein Telekommunikationsgeschäft im Elmweg (einstellige Hausnummern) einzubrechen. Gegen 0.45 Uhr hatten die Diebe einen großen Stein mehrfach gegen die Glaseingangstür und ein Seitenfenster geworfen. Das Sicherheitsglas hielt jedoch jeweils Stand und der akustische Alarm sorgte dafür, dass die Kriminellen letztlich flüchteten. Hinweise zu ihnen nimmt die in dem Fall ermittelnde Kriminalpolizei in Hanau entgegen (06181 100-123).

Offenbach, 06.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

