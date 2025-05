Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 50.000 Euro Schaden bei Brand in Wohnhaus

Seligenstadt (ots)

(lei) Zirka 50.000 Euro Schaden, so die vorläufige Schätzung der Polizei, sind am Montagmittag bei einem Feuer in einem in Renovierung befindlichen Mehrfamilienhaus im Mainring entstanden.

Dort wurde den Einsatzkräften gegen 12.45 Uhr zunächst eine Rauchentwicklung aus dem mit einem Baugerüst umstellten Gebäude gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen, die sich offensichtlich im Keller gebildet hatten, zeitnah löschen. Dennoch zog Qualm in die darüberliegenden Stockwerke, wodurch auch diese in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Brandursache muss zwar noch abschließend geklärt werden, ersten Hinweisen zufolge könnten jedoch Bauarbeiten an einem Öltank im Keller des Hauses ursächlich gewesen sein. Entsprechende polizeiliche Ermittlungen, die das nun püfen sollen, wurden eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

Offenbach, 05.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

