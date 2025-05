Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Entgegen der Einbahnstraße und über die rote Ampel: Berauschter Autofahrer ohne Führerschein in einer Nacht zweimal durch Polizei gestoppt

Offenbach (ots)

(lei) Man sieht sich immer zweimal: Dieser Spruch traf in der Nacht von Sonntag auf Montag auch auf einen Autofahrer zu, der gleich zweimal innerhalb weniger Stunden von der Polizei gestoppt wurde - wegen verschiedener Verkehrsdelikte sowie Drogen im Gepäck.

Zunächst fiel einer Streifenwagenbesatzung des Offenbacher Polizeireviers gegen 21:20 Uhr in der Bernardstraße ein Fiat auf, der sich hartnäckig entgegen der Einbahnstraße seinen Weg bahnte. Die Beamten stoppten den Punto und führten eine Kontrolle durch, bei der zunächst die Personalien des 36 Jahre alten Fahrers erhoben wurden. Die Durchsuchung des Fahrzeugs, in dem der wohnsitzlose und mehrfach polizeibekannte Mann derzeit "wohnt", förderte dann Kleinstmengen an Cannabis zutage, was dazu führte, dass der Fahrer aufgefordert wurde, einen freiwilligen Urintest zu machen. Doch statt der Aufforderung nachzukommen, ergriff der Mann kurzerhand die Flucht - und zwar barfuß, denn beim Aussteigen aus dem Fahrzeug verlor er seine Schlappen. Doch sein Fluchtversuch endete schnell in einem nahegelegenen Restaurant, wo er augenblicklich später von den Beamten gestellt und anschließend zur Dienststelle gebracht wurde. Dort bestätigte ein Drogentest den zuvor gehegten Verdacht einer Drogenbeeinflussung; er Hatte zuvor ganz offensichtlich Cannabis, Kokain und Amphetamin konsumert. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, stellte sich heraus, dass er auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Gegen 4 Uhr erregte ein Fahrzeug auf der Bieberer Straße erneut die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter, da es mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und dort das Rotlicht einer Ampel missachtete. Und wieder handelte es sich um denselben Fahrer, erneut in dem Fiat. Bei der diesmal erfolgten Durchsuchung des Wagens - beziehungsweise seiner Wohnung" - wurde Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde noch einmal zur Dienststelle gebracht, um eine weitere Blutentnahme durchführen zu lassen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte schließlich entlassen. Entsprechende Anzeigen kommen nun auf den 36-Jährigen zu.

Offenbach, 05.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

