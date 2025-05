Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hakenkreuz in Schild geritzt; Täter waren auf Grundstück der Wasserwerke zugange und brachen drei Autos auf; Polizei nahm Einbrecher fest und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hakenkreuz in Schild geritzt: Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen - Hanau

(fg) Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Freitag ein Hakenkreuz in ein Schild in der Albanusstraße geritzt hatten, ermittelt nun der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Schild befindet sich im rückwärtigen Bereich an der Fassade der dortigen Marienkirche. Das Hakenkreuz hatte eine Größe von zehn auf zehn Zentimetern. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 9.35 Uhr. Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Täter waren auf Grundstück der Wasserwerke zugange und brachen drei Autos auf - Erlensee / Rückingen

(fg) Unbekannte waren zwischen Mittwochmorgen, 7.45 Uhr und Freitagmorgen, 6.30 Uhr, auf dem Gelände der Wasserwerke in Rückingen zugange und schlugen dort die Scheiben von drei abgestellten Fahrzeugen ein. Aus diesen nahmen sie Werkzeuge mit, ehe sie wieder flohen. Bislang liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Frühlingsmarkt mit "Tag der offenen Tür": Schutzfrau vor Ort zeigte Präsenz - Bruchköbel

(lei) Am Sonntag fand auf dem Bruchköbeler Stadtplatz ein Frühlingsmarkt statt, zu dem viele Besucherinnen und Besucher kamen. Zudem lud die Stadtverwaltung Bruchköbel zu einem "Tag der offenen Tür" in das Stadthaus ein. Die Stadtpolizei Bruchköbel stellte zusammen mit der Schutzfrau vor Ort (SvO), Polizeihauptkommissarin Silke Rübmann, ihre Tätigkeiten sowie ihre Fahrzeuge vor und beantwortete die interessierten Fragen von Groß und Klein. Die gesamte Veranstaltung hatte bei angenehmen frühlingshaften Temperaturen einen großen Zulauf.

4. Polizei nahm Einbrecher fest: Beute aufgefunden - Niederdorfelden

(fg) Er soll am Sonntagabend mehrfach gegen eine Fensterscheibe eines Getränkemarktes in der Straße "Auf dem Hainspiel" geschlagen haben bis diese zu Bruch ging, anschließend durch die Öffnung ins Innere geklettert sein und eine Flasche Wasser sowie zwei Zigarettenschachteln gestohlen haben. Anschließend floh der 39 Jahre alte Mann, der kurz darauf von herbeieilenden Polizeibeamten in Tatortnähe festgenommen werden konnte. Gegen 23.10 Uhr hatte ein Zeuge den Einbruch beobachtet und diesen folgerichtig der Polizei gemeldet. Im Zuge der Durchsuchung des festgenommenen Verdächtigen fanden die Ordnungshüter die mutmaßliche Beute auf. Diese hatte er wohl im Kassenbereich des Getränkemarkts an sich genommen. Der 39-Jährige musste mit zur Polizeistation, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Das mutmaßliche Stehlgut stellten die Beamten sicher. Der 39-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. So werden die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und der Sachbeschädigung geführt. Der am Getränkemarkt entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Unbekannter soll 18-Jährigem gegen Hinterkopf geschlagen haben: Wer hat etwas gesehen? - Wächtersbach

(fg) Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 18-Jähriger und sein Begleiter am Sonntagvormittag, gegen 10.15 Uhr, in der Unterführung am Bahnhof Wächtersbach von der Industriestraße kommend in Richtung Busbahnhof unterwegs. In der Unterführung kamen sie an einem offensichtlich alkoholisierten Mann vorbei; der Unbekannte habe dem 18-Jährigen unvermittelt und ohne erkennbaren Grund gegen den Hinterkopf geschlagen. Der Maintaler ging eigenen Angaben zufolge weiter und alarmierte die Polizei. Gesucht wird nun ein 20 bis 25 Jahre alter Mann, der komplett schwarz gekleidet und etwa 1,80 Meter groß war. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

6. Wohnwagenanhänger gestohlen: Zeugensuche! - Sinntal / Sterbfritz

(fg) Einen in der Weinstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Wohnwagenanhänger des Herstellers Knaus Tabbert haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, gestohlen. Der Wohnwagenanhänger, an dem MKK-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 1083 angebracht waren, stand in der Einfahrt eines dortigen Wohnhauses. Die Kriminalpolizei hat den Anhänger zur Fahndung ausgeschrieben und sucht nach Zeugen des Diebstahls. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 05.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

