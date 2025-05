Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Attacken mit Pfefferpistolen; Amphibienschutzzaun beschädigt; Nach Wohnungsbrand: Technischer Defekt an Brotbackautomat wohl ursächlich und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Pfefferpistole eingesetzt: Zwei Männer leicht verletzt - Wer kennt den Täter? - Offenbach

(lei) Auf der Straße vor einem Drogeriemarkt in der Berliner Straße (200er-Hausnummern) haben bis dato Unbekannte am frühen Samstagmorgen zwei Männer verletzt, indem sie mit einer sogenannten Pfefferpistole auf beide geschossen haben sollen. Die zwei Geschädigten im Alter von 27 und 32 Jahren wurden vor Ort durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung wegen Augenreizungen ambulant vor Ort behandelt. Wer die Täter waren und ob ein Streit vorausgegangen war, darüber liegen der ebenfalls eingesetzten Polizei noch keine Hinweise vor, weswegen die Beamten des Polizeireviers Offenbach nun um Hinweise von Zeugen bitten (Telefon: 069 8098-5100). Tatzeit des Vorfalls war gegen 4.35 Uhr.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht im Tannenmühlkreisel - Rodgau / Hausen

(fg) Nach einem Verkehrsunfall und einer anschließenden Flucht am Samstagabend, gegen 22.25 Uhr, im Tannenmühlkreisel bei der Auffahrt zur Bundesstraße 45 sucht die Polizei den Fahrer eines roten Kleinwagens. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19-Jähriger in seinem grauen Ford Mondeo im Tannenmühlkreisel aus Richtung Hainstadt unterwegs und beabsichtigte auf die Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg aufzufahren. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens sei der unbekannte Kleinwagen-Lenker auf die Spur des Mondeo-Fahrers gewechselt; offenbar hatte er diesen übersehen. Der Fahrer des roten Wagens, es soll sich um ein älteres Modell gehandelt haben, machte sich auf der Bundesstraße 45 davon. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

3. Gartenhütte stand in Vollbrand - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand beim Brand einer Gartenhütte in einer Gartenanlage im Bereich der Straße "Herrnröther Weg" am Sonntagnachmittag. Gegen 14.50 Uhr gingen mehrere Notrufe über die in Brand stehende Hütte ein; die Feuerwehr hatte das Feuer zügig unter Kontrolle. Auch angrenzendes Buschwerk musste gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

4. Amphibienschutzzaun beschädigt: Zeugen gesucht! - Langen

(fg) Unbekannte haben am Wochenende einen Amphibienschutzzaun in der Sehringstraße an mehreren Straßen beschädigt und einen Schaden von rund 2.500 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag, 12.15 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Hinweise zur Sachbeschädigung bitte an die Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

5. Festnahme: 41-Jähriger raubte E-Scooter - Langen

(fg) Im Zuge der Fahndung nahmen Polizeibeamte am Sonntagnachmittag einen 41 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn kurzzeitig mit zur Polizeistation. Dem Festgenommenen wird vorgeworfen, kurz vor 14 Uhr einem 17-Jährigen den E-Scooter geraubt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 41-Jährige den Teenager in der Karlstraße angesprochen und diesen aufgefordert haben, seinen mitgeführten E-Scooter auszuhändigen. Der junge Mann aus Langen verweigerte dies zunächst. Als der bis dato Unbekannte jedoch mit Schlägen gedroht haben soll, kam es zur Herausgabe des Gefährts. Mit soll der Verdächtige in Richtung Darmstädter Straße geflüchtet sein. Während der Vernehmung des Geschädigten wurde der Polizei ein weiterer Sachverhalt in der Bahnstraße gemeldet. Eine männliche Person, die auf die Beschreibung des mutmaßlichen Räubers passte, sei dort auffällig geworden. Die Stadtpolizei Langen hielt den Mann bis zum Eintreffen der fahndenden Polizisten fest. Er hatte neben dem E-Scooter ein Damenrad dabei; dieses konnte bis dato keiner Straftat zugeordnet werden.

Während der anschließenden Festnahme habe sich der 41-Jährige, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, aggressiv verhalten und die eingesetzten Beamten zudem unentwegt beleidigt. Im Rahmen der Durchsuchung wurde neben einer Wodkaflasche noch ein verbotenes Einhandmesser in seiner Bauchtasche aufgefunden.

Aufgrund dieser Umstände wurden ferner Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung und der Trunkenheitsfahrt gefertigt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen des Raubes melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Fahrzeugdiebstahl eines Sprinters - Obertshausen

(fg) Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Sonntag in der Spessartstraße einen geparkten weißen Sprinter. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter dem Fahrzeug und öffnete dieses auf unbekannte Art und Weise. Anschließend starte der Autodieb den Wagen und fuhr davon. An dem weißen Sprinter waren MTK-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 117 angebracht. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Zeugensuche: 26-Jähriger mutmaßlich durch Einsatz einer Pfefferpistole verletzt - Obertshausen

(lei) Ein Disput unter zwei Männern endete am Freitagabend für einen der beiden Beteiligten im Krankenhaus. Vorangegangen war offenbar ein verbaler Streit, den die beiden 19- und 26-Jährigen gegen 22.50 Uhr in der Bahnhofstraße austrugen. In Höhe eines Kebap-Hauses am Bahnhofsvorplatz waren die beiden beim Aufeinandertreffen aneinandergeraten, woraufhin der Heranwachsende eine sogenannte Pfefferpistole gezückt und auf den Älteren geschossen haben soll. Der 26-Jährige erlitt dabei oberflächliche Verletzungen sowie Rötungen am Kopf und kam zur weiteren Behandlung in die Klinik. Die mutmaßliche Tatwaffe fanden die alarmierten Polizeibeamten vor Ort auf und stellten sie sicher. Den 19-Jährigen, der für eine Blutentnahme mit auf die Polizeiwache genommen wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeistation in Heusenstamm melden (06104 6908-0).

8. Nach Wohnungsbrand: Technischer Defekt an Brotbackautomat wohl ursächlich - Egelsbach

(lei) Nach dem schadensträchtigen Brand am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Haselbusch" (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6025369) haben Brandursachenermittler der zuständigen Kriminalpolizei am heutigen Montag die betreffende Wohnung in Augenschein genommen. Nach vorläufigem Ergebnis der Untersuchung gehen die Beamten von einem technischen Defekt aus. Demnach könnte ein eingeschalteter Brotbackautomat das Feuer verursacht haben. Die Wohnung selbst ist weiterhin unbewohnbar und auch die darunter liegenden Wohnungen sind insbesondere durch Löschwasser mitunter stark beschädigt worden.

Offenbach, 05.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

