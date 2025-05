Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dachgeschosswohnung im Mehrfamilienhaus brannte

Egelsbach (ots)

Bei dem Brand einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Haselbusch" (einstellige Hausnummern) entstand, nach vorläufigen Schätzungen, ein Sachschaden von etwa 2.000.000 Euro. Der Brand brach, so die derzeitigen Erkenntnisse am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, im Bereich der Küche der Dachgeschosswohnung aus. Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand, weshalb ein Teil des Daches, im Rahmen der Brandbekämpfung, abgetragen werden musste, wodurch das Objekt unbewohnbar ist. Alle 20-Bewohner des mehrgeschossigen Hauses konnten unverletzt das Objekt verlassen und wurden anschließend in einem Hotel untergebracht. Die Ursache für den Brand liegt noch weitgehend im Dunkeln und bedarf nun der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Offenbach, 04.05.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

