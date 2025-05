Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 44-Jähriger soll "Hitlergruß" gezeigt haben;Festnahme einer mutmaßlichen Geldabholerin; Reifen bei mehreren Fahrzeugen zerstochen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 44-Jähriger soll "Hitlergruß" gezeigt haben - Offenbach

(cb) Ein 44-Jähriger soll am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, in der Fußgängerzone der Frankfurter Straße (30er-Hausnummern) den "Hitlergruß" gezeigt haben, weshalb nun die Staatsschutzabteilung gegen ihn wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Ermittlungen eingeleitet hat. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (Telefon 069 8098-1234).

2. Reifen bei mehreren Fahrzeugen zerstochen - Offenbach

(cb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, weshalb die Polizei in Offenbach Zeugen sucht. Bislang Unbekannte hatten bei mehr als 20 Fahrzeugen, die am Fahrbahnrand der Neusalzer Straße parkten, je einen Reifen zerstochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Offenbacher Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung zu setzen.

3. 158 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt - Offenbach am Main / Bundesstraße 448

(cb) 158 Geschwindigkeitsverstöße ahndeten am Mittwoch Schutzleute der Direktion Verkehr und Sonderdienste in Zusammenarbeit mit Beamten des Hessischen Präsidiums für Einsatz. Hierfür bauten die Ordnungshüter auf der Bundesstraße 448 eine stationäre Kontrollstelle auf. Die Geschwindigkeiten der knapp 2.200 durch die Messstelle gefahrenen Fahrzeuge wurde durch ein Lasermessgerät gemessen. Ein Großteil der Fahrzeugführer, die in der 80er-Zone zu schnell unterwegs waren, wurden anschließend auf einem nahegelegenen Parkplatz durch die eingesetzten Beamten überprüft. Insgesamt kontrollierten die Schutzleute im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 13 Uhr, 50 Fahrzeuge sowie 67 Personen und leiteten 47 Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. Außerdem wurden 105 Verkehrsteilnehmer mündlich oder schriftlich verwarnt. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung an diesem Tag betrug 54 Stundenkilometern. Auf den Verkehrssünder kommen nun voraussichtlich 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für noch mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen. Nach wie vor ist Geschwindigkeit mit einer der Hauptunfallursachen für schwere Unfälle.

4. Hinweise erbeten. Grauer BMW angedotzt - Dietzenbach

(cb) Ein grauer BMW, der am Fahrbahnrand in der Friedensstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen dotzte dieser den grauen Wagen zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 11.30 Uhr, beim Ein- oder Ausparken an und verursachte dabei Beschädigungen an der Stoßstange. Der entstandene Sachschaden wird mit ungefähr 500 Euro angegeben. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Polizei in Dietzenbach.

5. Vermisster wieder da - Dreieich

(cb) Der seit Samstag vermisste 16-Jährige aus Dreieich konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihm kann daher gelöscht werden.

6. Festnahme einer mutmaßlichen Geldabholerin - Rödermark / Ober-Roden

(cb) Mit diesem Tagesausklang hatte die 31-jährige mutmaßliche Betrügerin wohl nicht gerechnet - sie hatte vermutlich auf viel Bargeld statt des Klickens von Handschellen gehofft. Zuvor soll eine 65-Jahre alte Frau aus Ober-Roden durch Unbekannte telefonisch kontaktiert worden sein. Die Betrüger erzählten der Dame, dass ein Familienmitglied einen Unfall verursacht hätte und nun, um eine Inhaftierung zu verhindern, eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro gezahlt werden müsste. Die Ober-Rodenerin durchschaute die Betrüger und informierte parallel zum Telefonat die richtige Polizei. Über einen längeren Zeitraum ließ die Angerufene die Betrüger glauben, dass sie das Geld im Laufe des Tages an die vermeintlichen Polizisten übergeben werde. Währenddessen positionierten sich Polizeikräfte um das Objekt und konnten schließlich gegen 21 Uhr die mutmaßliche Geldabholerin vorläufig festnehmen. Diese wurde im Anschluss mit auf die Dienststelle genommen, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete dieser die Durchsuchung ihrer Wohnung in Frankfurt an. Die eingesetzten Beamten konnten dort mehrere Handys und Tablets als Beweismittel sicherstellen. Auf die 31-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges zu.

7. Einbrecher flohen mit Bargeld - Rödermark / Urberach

(cb) Mehrere tausend Euro Bargeld erbeuteten Einbrecher als diese in ein Einfamilienhaus im Reiherweg (einstellige Hausnummern) einbrachen. Vermutlich, so die derzeitigen Erkenntnisse, verschafften sich die Ganoven über ein Terrassendach sowie ein aufgehebeltes Fenster Zutritt ins Hausinnere. Dort durchsuchten sie dann das Schlafzimmer und flüchteten mit dem aufgefundenen Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Laut mehreren Zeugen könnte ein weißer Sprinter, welcher an dem Abend in dem dortigen Wohngebiet an unterschiedlichen Örtlichkeiten stand, mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

8. Wer warf den Stein von der Brücke? - Mainhausen

(cb) Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen, welche Hinweise auf einen bis dato unbekannten Steinewerfer geben können. Der Unbekannte soll am Donnerstag, gegen 16.50 Uhr, einen Stein von der Brücke im Rödchesweg, welche über die Landesstraße 3121 führt, geworfen haben. Der Stein traf auf die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden weißen Tiguan und beschädigte die Windschutzscheibe, wodurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

9. Mehrere Auseinandersetzungen auf Tanzveranstaltung: zwei Personen verletzt - Hainburg

(cb) Bei einer Tanzveranstaltung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Jahnstraße in Hainburg kam es zu einer Prügelei zwischen Gästen der Veranstaltung, bei der zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Laut Zeugenaussagen kam es kurz nach Mitternacht zwischen einem 16-jährigen Gast und einem Unbekannten zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge habe der Unbekannte, der etwa 1,65 Meter groß sein soll und blonde Haare hatte, seinen Kontrahenten auf den Hinterkopf geschlagen. Zudem soll der Angreifer einen "Cut" im Gesicht gehabt haben. Daraufhin kam es zum Gerangel zwischen den gleichaltrigen Streitenden. Ein Security-Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Streife konnte lediglich der 16-Jährige aus Hainburg angetroffen werden, welcher leichte Schmerzen in seiner Hand verspürte. Sein älterer Bruder war ebenfalls Besucher der Veranstaltung. Nachdem der Jüngere in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben wurde, blieb der ältere Bruder noch auf dem Fest. Hier kam es dann gegen 1.10 Uhr zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen dem "großen Bruder" und einer Personengruppe von acht bis zehn Personen. Über diese wurde der 16-Jährige, der mittlerweile zu Hause war, informiert und eilte seinem Bruder zu Hilfe. Während des Gerangels, welches sich im Bereich des Schillerplatzes verlagerte, wurden die Brüder aus von mehreren Unbekannten aus der Personengruppe geschlagen und getreten, wodurch die Geschwister leichte Verletzungen erlitten. Eine Person aus der Gruppe der Angreifer soll ein grünes Oberteil getragen haben. Die Polizei in Seligenstadt ermittelt nun in mehreren Fällen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen der Vorfälle. Diese wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

10. Zeugen gesucht: Unbekannter zeigte "Hitlergruß" und bedrohte Frauen auf offener Straße - Mainhausen

(cl) Am Donnerstagabend soll es in der Seligenstädter Straße in Mainhausen zu einem fremdenfeindlichen Vorfall gekommen sein.

Gegen 22 Uhr habe sich ein etwa 1,90 Meter großer und offenbar alkoholisierter Mann zwei Frauen auf der Straße genähert. Dabei habe er unvermittelt unter anderem "Heil Hitler!" gerufen und dabei den sogenannten "Hitlergruß" gezeigt. Anschließend soll der Mann, der mit dunkelbraunen und längeren zum Zopf gebundene Haaren beschrieben wurde, lautstark "Ausländer raus!" gebrüllt und die beiden Frauen bedroht haben. Darüber hinaus soll der Unbekannte einer der beiden Frauen an den Haaren gezerrt haben.

Im Anschluss sei der Mann in einen dunklen Kleinwagen mit MKK - Kennzeichen gestiegen, das von einer etwa 1,80 Meter großen Frau, die lange braune, zu einem Dutt gebundene Haare sowie ein langes braunes Kleid getragen haben soll, gefahren worden sein soll. Zuvor habe diese vergebens versucht ihren männlichen Begleiter zu beruhigen.

Ein Zeuge, der auf die Situation aufmerksam wurde, schlug gegen die hintere Seitenscheibe des flüchtenden Fahrzeuges, woraufhin die Scheibe zersprang. Hierbei verletzte sich der Zeuge und zog sich mehrere Schnittverletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der mutmaßliche Täter zuvor ein Fest besucht haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Tathergang, dem Mann, seiner Begleiterin oder dem Fahrzeug unter der Rufnummer 069 8098 - 1234.

Offenbach, Pressestelle, 02.05.2025, Christopher Leidner

