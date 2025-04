Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beleidigungen im Bus: Polizei fertigte anschließend Strafanzeige wegen Widerstandshandlungen; Schwarzer Daimler ausgebrannt: War es Brandstiftung? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Beleidigungen im Bus: Polizei fertigte anschließend Strafanzeige wegen Widerstandshandlungen - Hanau

(fg) Ein Busfahrer meldete sich am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, telefonisch bei der Polizei und gab an, dass ein Fahrgast ihn beleidigt hätte und dieser trotz mehrfacher Aufforderung den Bus nicht verlassen wolle. Aufgrund dessen machte sich eine Streife auf den Weg in die Straße "Am Hauptbahnhof" zum dortigen Busbahnhof. Die eintreffende Streifenbesatzung bat den Fahrgast ebenfalls mehrfach den Bus zu verlassen. Hierbei soll sich der 31-Jährige aus Steinau an der Straße aggressiv verhalten haben. Da er der Aufforderung nicht nachkam, wurde er durch die Beamten nach draußen befördert. Hierbei soll sich der Mann an den dortigen Geländern festgehalten und außerdem versucht haben, erneut in den Bus zu gelangen. Im Rahmen der darauffolgenden Widerstandshandlungen verletzte sich der Verdächtige, der sich vehement gewehrt haben soll, oberhalb der Augenbraue. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgte den 31-Jährigen, auf den unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zukommt.

2. Vermisste Schülerin wohlbehalten angetroffen - Erlensee

(cb) Die seit Montag vermisste 16-Jährige aus Erlensee konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr kann daher zurückgenommen werden.

3. Parkplatzrempler: roter Citroen beschädigt - Erlensee

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher als dieser am Dienstag einen in der Leipziger Straße (40er-Hausnummern) geparkten roten Citroen beschädigte. Die Fahrzeugführerin stellte ihren Berlingo gegen 8 Uhr auf einem Parkplatz ab und musste gegen 9.10 Uhr feststellen, dass dieser im Bereich der vorderen Stoßstange bis zur Fahrertür zerkratzt wurde. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser vom Unfallort, weswegen die Polizei nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Schwarzer Daimler ausgebrannt: War es Brandstiftung? - Bruchköbel

(cb) Nachdem am Mittwoch, zwischen 4 Uhr und 4.55 Uhr, ein in der Köhlergasse (einstellige Hausnummern) abgestellter Daimler ausbrannte, haben nun Beamte des Fachkommissariats die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der schwarze Wagen mit MKK-Kennzeichen im hinteren Bereich angefangen zu haben zu brennen, weshalb die Brandursachenermittler den Verdacht haben, dass Unbekannte einen Brandbeschleuniger benutzten und den Wagen absichtlich anzündeten. Der Daimler-Chrysler brannte aus, wodurch ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Hanau unter der 06181 100-123 in Verbindung.

5. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Großkrotzenburg

(fg) Am Dienstag brachen Unbekannte in der Mainstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern in die Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses ein und richteten einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an. Zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr zerstörten die Einbrecher das Toilettenfenster und kletterten durch dieses ins Innere. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter diverse Schränke sowie Schubladen. Ob und was sie mitnahmen, steht bislang noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 30.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

