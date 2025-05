Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Donnerstag, 01.05.2025

Main-Kinzig-Kreis, Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

Fußgänger erfasst - Schöneck

Ein 27-Jähriger aus Oberdorfelden, der am Donnerstagmorgen zwischen Kilianstädten und Oberdorfelden zu Fuß unterwegs war, wurde um 04.26 Uhr von einem 62-jährigen Fahrer eines Mercedes erfasst und dabei schwer verletzt. Der Fahrer eines Mercedes Sprinter versuchte noch den 62-Jährigen mittels Lichthupe zu warnen, dieser konnte den Zusammenstoß mit dem Fußgänger jedoch nicht mehr verhindern. Der junge Mann aus Oberdorfelden wurde in ein Krankenhaus nach Frankfurt verbracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Die Frankfurter Straße war für fast vier Stunden voll gesperrt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Unfall mit sechs Verletzten - Autobahn 3, Anschlussstelle Hanau

Am Donnerstagmorgen, um 02.56 Uhr, kam es auf der Autobahn 3, Fahrrichtung Würzburg, in Höhe der Anschlussstelle Hanau, zu einem schweren Verkehrsunfall. Das Fahrzeug eines Franzosen war aufgrund einer Panne auf dem Ausfädelungsstreifen liegengeblieben. Eine Frau aus Nieder-Roden erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen auf. An dem BMW der 48-jährigen Dame sowie dem Renault der Familie aus Frankreich entstand Totalschaden. Insgesamt wurde eine Person schwer und fünf weitere leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt.

Offenbach am Main, 01.05.2025, Ingo Derigs, PvD

