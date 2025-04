Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.04.25 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Fußgängerin wird auf Parkplatz angefahren und verletzt

Zum Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und eines Pkw Toyota kam es am Donnerstag um die Mittagszeit auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Dammstraße. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen stolperte eine 63-jährige Fußgängerin auf dem Parkplatzgelände und kam zu Fall. Als sie aufstand, wurde sie von einem Toyota, welchen eine 70-jährige lenkte, angefahren und fiel wieder hin. Dabei wurde der Unterschenkel der Fußgängerin überrollt und sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Bad Saulgau

Tatverdächtiger flüchtet nach Ladendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Mann beging am Samstag gegen 15.00 Uhr in einem Baumarkt in der Platzstraße einen Ladendiebstahl und verließ den Markt. Zwei Zeugen nahmen die Verfolgung auf und sahen, wie der Tatverdächtige in einen Pkw stieg, der von einer anderen Person gelenkt wurde. Zwei weitere Zeugen versuchten den wegfahrenden Pkw mit ihrem Fahrzeug zu blockieren, was allerdings misslang. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den Mann und die Frau, welche versuchten, das flüchtige Fahrzeug mit ihrem Fahrzeug zu blockieren. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) zu melden.

Stetten a.k.M.

Alkoholisierter kommt auf die Gegenfahrbahn

Der 20-jährige Lenker eines Pkw BMW fuhr am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der L 218 von Storzingen in Richtung Stetten. Vermutlich infolge Alkoholeinwirkung kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw musste Abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend kam der BMW von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Wiese und wurde dabei total beschädigt. Bei dem 20-jährigen wurde eine Alkoholbeeinflussung von über 2 Promille festgestellt. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro.

Sigmaringendorf

Unbekannte beschädigen Hütte

In der Zeit vom vergangenen Dienstag und Mittwoch wurde die Bitzenbauhütte in Sigmaringendorf beschädigt. Dachziegel wurden von Unbekannten beschädigt und ein Türschloss herausgerissen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen (Tel. 07571/1040) bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell