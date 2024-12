Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit zwei unerlaubten Einreiseversuchen gescheitert

Kehl (ots)

Ein tunesischer Staatsangehöriger wurde am 11.12. gegen 16.30 Uhr durch die Bundespolizei am Bahnhof in Kehl kontrolliert. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde neben einem tunesischen Reisepass ein falscher italienischer Ausweis aufgefunden. In der polizeilichen Vernehmung gab der 41-Jährige an, das falsche Dokument in Frankreich gekauft zu haben. Recherchen ergaben, dass er bereits wenige Stunden zuvor versucht hatte, unerlaubt nach Deutschland einzureisen und nach Frankreich zurückgewiesen wurde. Aufgrund des zweiten unerlaubten Einreiseversuchs binnen weniger Stunden wurde der tunesische Staatsangehörige beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, welches eine Haft zur Sicherung der Zurückweisung in sein Heimatland verfügte. Im Anschluss wurde der 41-Jährige in eine Abschiebehafteinrichtung gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell