Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei unterbindet Kindesentführung

Kehl (ots)

Heute Morgen (12.12.) wurde ein russischer Staatsangehöriger in einem Fernreisebus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 43-Jährige wegen Entziehung Minderjähriger gesucht wurde.

Seine drei mitreisenden Kinder im Alter von 7, 10 und 15 Jahren waren im Fahndungssystem der Polizei zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben, da sie seit Anfang Dezember 2024 vermisst werden. In der polizeilichen Vernehmung gab der Vater an, die Kinder gegen den Willen der Mutter in seine Heimat nach Tschetschenien verbringen zu wollen.

Die Kinder wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben, welches die Übergabe an die in Norddeutschland lebende Mutter organisiert.

