POL-NE: Ein schwerverletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Transporter

Jüchen (ots) - Schmuck und Bargeld haben Unbekannte am Samstag (08.03.), gegen 10:45 Uhr, in einem Reihenhaus an der Garzweiler Allee erbeutet. Der Tatverdacht der bestohlenen Senioren richtet sich gegen zwei Schrottsammler, die mit einem Transporter in Neu-Garzweiler unterwegs waren. Der Hausbesitzer hatte den beiden Männern zunächst Schrott übergeben. Anschließend ging er mit einem von ihnen in den Keller, während ...

