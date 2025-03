Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe stehlen Schmuck und Bargeld

Jüchen (ots)

Schmuck und Bargeld haben Unbekannte am Samstag (08.03.), gegen 10:45 Uhr, in einem Reihenhaus an der Garzweiler Allee erbeutet. Der Tatverdacht der bestohlenen Senioren richtet sich gegen zwei Schrottsammler, die mit einem Transporter in Neu-Garzweiler unterwegs waren.

Der Hausbesitzer hatte den beiden Männern zunächst Schrott übergeben. Anschließend ging er mit einem von ihnen in den Keller, während der andere an der unverschlossenen Terrassentür wartete. Stunden später, nachdem die Schrottsammler das Haus wieder verlassen hatten, stellte die Ehefrau fest, dass zwei Schmuckschatullen aus dem Schlafzimmer fehlen.

Die mutmaßlichen Täter sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben. Während einer der Männer akzentfrei Deutsch sprach und sehr redegewandt war, habe der andere Mann nach Angaben des Hausbesitzers durchgehend geschwiegen. Den Lieferwagen mit Duisburger Kennzeichen beschrieb der Bestohlene als weißen Transporter ohne Aufschrift, aber mit diversen Beschädigungen.

Zeugen, die Hinweise auf die Männer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

