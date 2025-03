Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Am Sonntag (09.03.) kam es in der Zeit von 20:00 bis kurz nach 24:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Deutsch-Ritter-Allee in Elsen. Die Täter hatten sich über einen Wintergarten und eine Terrassentür Zugang zum Haus verschafft. Ob die Unbekannten etwas erbeutet haben, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell