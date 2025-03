POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz - Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 für den Rhein-Kreis Neuss Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Jüchen, Neuss, Rommerskirchen, Meerbusch

Dormagen (ots) - Ein 23-jähriger Bedburger befuhr am Donnerstag (06.03.), gegen 15:40 Uhr, mit seinem Pkw die Aldenhovenstraße in Fahrtrichtung Zons. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Adelhovenerstraße / Märchenallee kollidiert er mit einem von linkskommenden 41-jährigen Mann aus Dormagen, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war. Der Dormagener wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde in ein ...

mehr