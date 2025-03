Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher lösen Alarm aus

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Einbrecher haben am Donnerstag (06.03.), gegen kurz vor 21:00 Uhr, die Alarmanlage eines Einfamilienhauses an der Hildegundisallee in Büderich ausgelöst. Die Täter brachen daraufhin ihr Vorhaben ab und ergriffen die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei näherten sich die Unbekannten über ein angrenzendes Feld und schnitten ein Loch in den Zaun. Um nicht bemerkt zu werden, deckten sie zudem die Gartenbeleuchtung ab. Als die Täter am Haus die Alarmanlage auslösten, ergriffen sie die Flucht, ohne in das Gebäude gelangt zu sein.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie zudem kostenlos zum Thema "Technische Sicherungen". Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell