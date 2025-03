POL-NE: Zwei Tote bei Kollision auf Landstraße

Neuss (ots) - Einen Rucksack haben Unbekannte am Mittwoch (05.03.), in der Zeit von 22:00 bis 22:40 Uhr, aus einem weißen VW Up! gestohlen. Der Dienstwagen eines Neusser Sicherheitsdienstes war an der Einmündung Breitgasse / Breite Straße abgestellt. Zwischenzeitlich konnte das Diebesgut wieder an die betroffene Mitarbeiterin des Unternehmens ausgehändigt werden. Zeugen wollen zwei Männer beobachtet haben, die ...

mehr