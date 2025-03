Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Rucksack aus Kleinwagen

Neuss (ots)

Einen Rucksack haben Unbekannte am Mittwoch (05.03.), in der Zeit von 22:00 bis 22:40 Uhr, aus einem weißen VW Up! gestohlen. Der Dienstwagen eines Neusser Sicherheitsdienstes war an der Einmündung Breitgasse / Breite Straße abgestellt. Zwischenzeitlich konnte das Diebesgut wieder an die betroffene Mitarbeiterin des Unternehmens ausgehändigt werden.

Zeugen wollen zwei Männer beobachtet haben, die augenscheinlich auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen an mehreren Autotüren gerüttelt haben. In dem weißen Kleinwagen seien die Unbekannten demnach fündig geworden.

Nachdem die beiden Augenzeugen auf sich aufmerksam gemacht hatten, sollen die Unbekannten den Rucksack zurückgelassen haben. Die Tatbeobachter nahmen den Rucksack an sich und übergaben ihn später an einen Kollegen der Bestohlenen.

Die Täter können lediglich allgemein als "männlich" beschrieben werden. Einer von ihnen soll eine dunkle Jacke und eine Jeanshose, der andere eine helle Jacke getragen haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell