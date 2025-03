Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann mit Haftbefehl liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei - Festnahme

Neuss (ots)

Beamte der Polizei beabsichtigen ein Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer gab Gas, flüchtete zunächst, verunfallte und wurde festgenommen. Er wurde per Haftbefehl gesucht.

Gegen 01:00 Uhr in der Nacht von Sonntag (09.03.) auf Montag (10.03.) wollten Polizeibeamte auf der Oberstraße ein Fahrzeug kontrollieren. Nachdem die Polizei den Fahrzeugführer durch Zeichen zum Halten aufgefordert hatte, gab dieser Gas und flüchtete zunächst vor den Beamten. Die daraufhin erfolgte Verfolgung verlief unter anderem über die Augustinusstraße, Kölner Straße, durch den Ortsteil Grimlinghausen bis hin zur Bonner Straße. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrzeugführer missachtete während seiner Flucht mehrfach rote Ampeln und gefährdete an der Kreuzung Norfer Straße / Bonner Straße sogar einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Einen Zusammenstoß gab es glücklicherweise nicht. Letztlich kam der Flüchtende an der Kreuzung B9 / Norfer Straße zum Stehen, war er doch in die Leitplanke gefahren. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich auch der Grund seiner Flucht heraus. Die Beamten fanden bei dem 39-jährigen Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. Er hatte keinen Führerschein und wurde per Haftbefehl gesucht. Ob die ebenfalls im Fahrzeug aufgefundenen Gegenstände dazu dienten Einbruchsdelikte zu begehen oder gar mit diesen bereits eingebrochen wurde, werden nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der Mann, polnischer Staatsbürger und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde zu einer Polizeiwache gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe zur Feststellung seines möglichen Drogenkonsums entnommen. Er wurde festgenommen und im Laufe des Tages zu einer Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu den begangenen Verkehrsstraftaten hat das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen. Zudem suchen die Ermittler weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer die durch den Flüchtenden ebenfalls gefährdet wurden. Die Polizei nimmt die Hinweise unter der 02131 3000 entgegen.

