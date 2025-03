Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei zieht Bilanz nach Tuningtreffen in Neuss

Neuss (ots)

Am 09.03.2025 fand auf dem Parkplatz des Metro-Geländes in Neuss ein Tuningtreffen statt. In der Zeit von 13:30 bis 17:30 Uhr versammelten sich mehr als 300 PKW sowie ca. 100 Motorräder, um an dem nicht angemeldeten Event teilzunehmen.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Sicherheit der Teilnehmer und unbeteiligter Personen zu gewährleisten sowie die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung zu überwachen. Im Rahmen der Kontrollen wurden drei Fahrzeuge sichergestellt. Grund hierfür waren erhebliche technische Mängel und unzulässige Umbauten, die die Verkehrssicherheit gefährdeten. Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte insgesamt elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unnötigen Aufheulens des Motors und unangepasster Geschwindigkeit geschrieben. Besonders besorgniserregend war das Verhalten mehrerer Motorräder und Autos, die in einer 70er-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren - teils wurde die zulässige Geschwindigkeit nach Schätzungen der Beamten sogar verdoppelt. Vor Ort durchgeführte Kontrollen führten zur Einleitung entsprechender Verfahren.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich an die Tuningszene und alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Vorschriften zu respektieren. Rasen und das absichtliche Aufheulen von Motoren gefährden nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch unbeteiligte Personen. Besonders in Bereichen, in denen Familien mit Kindern unterwegs sind, stellt eine rücksichtslose Fahrweise ein unverantwortliches Risiko dar.

Die Polizei weist darauf hin, dass unangemeldete Treffen im öffentlichen Raum zu erheblichen Sicherheitsproblemen führen können. Daher empfiehlt sie, legale und genehmigte Veranstaltungen zu besuchen, die in einem sicheren und kontrollierten Rahmen stattfinden.

Die Behörden werden auch in Zukunft gezielt gegen verkehrsunsichere Fahrzeuge und ordnungswidriges Verhalten vorgehen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

