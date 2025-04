Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hupender Autofahrer steht mutmaßlich unter Drogen

Mehrfach gehupt hat ein 31 Jahre alter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen, als er als einziges Fahrzeug in der Jahnstraße unterwegs war. Eine Polizeistreife stoppte den 31-Jährigen wegen des unnötigen Lärms. Der Fahrer machte auf die Beamten einen berauschten Eindruck, ein Vortest schlug positiv auf THC an. Er musste in der Folge seinen Wagen stehen lassen und in einer Klinik Blut abgeben. Ihm droht nun ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot. Doch auch eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft kommt auf den 31-Jährigen zu: Er hatte den Polizisten während der Kontrolle ein gefälschtes Dokument eines vermeintlichen Arztes vorgelegt. Damit wollte der Mann den Polizisten offenbar vortäuschen, trotz des Konsums von Cannabis, straffrei hinters Steuer sitzen zu dürfen. Er wird nun wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Weingarten

Motorradfahrer übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 15 Uhr in der Ravensburger Straße erlitten. Ein 33-jähriger Renault-Fahrer war von Ravensburg in Richtung Weingarten unterwegs und bog kurz vor dem Abzweig in die Sauterleutestraße verbotenerweise über die Sperrfläche nach links in eine Hofeinfahrt ab. Dabei übersah er den ordnungsgemäß entgegenkommenden Biker und kollidierte mit diesem. Der 20-Jährige wurde durch die wuchtige Kollision abgewiesen und kam mehrere Meter entfernt in einem Hofraum zum Liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Biker in eine Klinik. Sowohl an der Kawasaki als auch am Renault entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Fronreute

Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge auf Firmenparkplatz

Auf dem Parkplatz einer Firma in der Eyber Straße hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr drei Fahrzeuge sowie eine Gebäudewand beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro verursacht. Der Täter trat Außenspiegel ab, zerkratzte Lack und Lichter und brach Leisten sowie Scheibenwischer ab. An der Wand hinterließ er ebenfalls Kratzer und schlug auf eine Mülltonne ein. Personen, die im Tatzeitraum auf dem Parkplatz Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Bad Waldsee

Einbrecher unterwegs

Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Einfamilienhaus in der Von-Rüti-Straße eingebrochen. Die Täter gelangten offenbar über eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite in das Objekt und durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zum Einbruch in ein Haus in der Gaisbeurer Straße in derselben Nacht besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6014890). Die Ermittler nehmen sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Kleintransporter-Fahrer überholt waghalsig - Polizeistreife muss ausweichen

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hat das Polizeirevier Weingarten eingeleitet, nachdem eine Polizeistreife am Donnerstag kurz vor 4 Uhr auf der B 30 von einem noch unbekannten Kleintransporter-Fahrer gefährdet worden ist. Der Unbekannte war von Bad Waldsee in Richtung Weingarten unterwegs und überholte kurz nach Gaisbeuren trotz der dortigen Sperrfläche einen Sattelzug. Eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung musste stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern. Dieser setzte nach dem Vorfall seine Fahrt fort und konnte von der Polizei trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen zum Fahrer des Kleintransporters, dessen Kennzeichen bekannt ist, dauern derzeit an. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Weingarten den Fahrer des Sattelzugs, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen

Arbeitsunfall fordert einen Verletzten

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Dahlbergstraße ist am Mittwoch kurz vor 13 Uhr ein 55-Jähriger verletzt worden. Der Arbeiter ging im Obergeschoss auf einer Rohbauwand entlang und trat auf Höhe einer raumhohen Fensteraussparung ins Leere. Dadurch stürzte er mehrere Meter tief ins Erdgeschoss. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen, der Prellungen und Schürfungen erlitt, in eine Klinik. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wangen zum genauen Unfallhergang sowie etwaigen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften dauern derzeit an.

Isny

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in der Lindauer Straße ist am Dienstagabend ein 22-Jähriger leicht verletzt worden. Eigenen Angaben des Mannes zufolge sei dieser kurz nach 22 Uhr im Bereich des Kinos auf einen 23-Jährigen getroffen. Dieser verwickelte den 22-Jährigen in ein Gespräch, in dessen Verlauf der 23-Jährige zunehmend aggressiv wurde und schließlich unvermittelt mit einem scharfen Gegenstand auf den Jüngeren losgegangen sein soll. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot kommen auf einen 30-Jährigen zu, den eine Polizeistreife am Mittwochabend im Stadtgebiet gestoppt hat. Der Mann wies deutliche Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung auf, ein Vortest schlug auf mehrere Drogenarten an. Er musste seinen Scooter stehen lassen, in einem Krankenhaus Blut abgeben und wird nun entsprechend angezeigt.

