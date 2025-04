Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Überholverbot missachtet - Bußgeld

Drei Autofahrer, die am Dienstagmorgen trotz geltendem Überholverbot auf der L 283 zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen überholt haben, erwartet nun ein Bußgeld. Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau hatte den Streckenabschnitt überwacht und die Autofahrer nach ihren verbotenen Manövern gestoppt. Überhöhte Geschwindigkeit und Überholen sind nach wie vor eine der Hauptunfallursachen.

Krauchenwies

Auf Gegenfahrbahn geraten - rund 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden eines Verkehrsunfalls beziffert, bei dem am Mittwochabend auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen ein 23-Jähriger mit seinem Audi auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dort prallte der Audi wuchtig in einen entgegenkommenden BMW und richtete erheblichen Sachschaden an. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 73 Jahre alte BMW-Fahrer blieben nach bisherigem Stand zum Glück unverletzt. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Warum der 25-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist aktuell noch ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen.

Sigmaringendorf

Trotz Entzug der Fahrerlaubnis unterwegs

Unbeeindruckt davon, dass ihm aufgrund einer Trunkenheitsfahrt im vergangenen Jahr der Führerschein entzogen worden war, hat sich ein 25-Jähriger am Mittwochabend gezeigt. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen stoppte den Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle und stellte dabei schnell fest, dass dieser nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Stetten am kalten Markt

Unfallflucht

Vermutlich mit einem Lieferwagen hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag in der Lagerstraße einen geparkten Skoda erheblich gestreift und anschließend Unfallflucht begangen. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte den geparkten Wagen gegen 10.45 Uhr gestreift haben dürfte. Zurück blieben an dem beschädigten Skoda ein Sachschaden von rund 5.000 Euro sowie rote Lackantragungen. Der Unfallverursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Personen, die Hinweise zu dem Unfall und dem unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07573/815 auf dem Polizeiposten Stetten am kalten Markt zu melden.

Sigmaringen

Fußgängerin muss an Fußgängerüberweg zurückspringen - Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem eine Fußgängerin am Mittwochvormittag an einem Fußgängerüberweg in der Antonstraße zurückspringen musste, um einen Unfall zu verhindern. Ein unbekannter Autofahrer hatte den Schilderungen zufolge gegen 10.15 Uhr zunächst seine Geschwindigkeit an dem Fußgängerüberweg reduziert, dann jedoch den Vorrang der Fußgängerin missachtet und beschleunigt. Dabei soll er die 53-Jährige leicht mit dem Außenspiegel gestreift haben. Eine Zeugin bestätigte den Vorfall, die Ermittler gehen ersten Hinweise zum bislang noch unbekannten Autofahrer nach.

Ostrach

Auf Schulgelänge randaliert - unter anderem Bienenkasten umgeworfen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Schulzentrums in der Schlößlestraße randaliert und dabei Sachschaden von schätzungsweise 3.000 bis 4.000 Euro angerichtet. Die Unbekannten warfen unter anderem einen Bienenkasten auf dem Gelände um, beschädigten eine Holzbank und rissen mehrere Deckenspots im Außenbereich heraus. Zudem hinterließen die Randalierer zahlreichen Müll. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

