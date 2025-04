Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Apotheke in der Markdorfer Straße in Kluftern an einem Opel Corsa angerichtet hat. Ohne sich nach dem Parkrempler um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt die Polizei Friedrichshafen nach einem Mülltonnenbrand am Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr in der Flugplatzstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Papiertonne lichterloh. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Die Ursache des Feuers ist aktuell nicht abschließend geklärt, weshalb die Polizei Zeugen bittet, die am Morgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Vandalen werfen Scheibe an Sporthalle ein

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr eine Hintertüre der Carl-Gührer-Halle in der Manzenbergstraße mit Steinen beworfen und dabei das Sicherheitsglas mutwillig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro. Ob der oder die Täter durch den Vandalismus auch in die Halle gelangen wollten, ist nicht bekannt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen zu wenden, die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet haben.

Frickingen

Radfahrer prallt in geparkten Wagen und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr in der Schützenstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einem flüchtigen Fahrradfahrer. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der unbekannte Fahrradfahrer in der Mühlenstraße unterwegs und wollte in die Schützenstraße einbiegen. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit dürfte er die Kontrolle über sein Rad verloren haben. In der Folge prallte er gegen einen geparkten VW Golf und richtete dabei rund 3.000 Euro Sachschaden an. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Eine Zeugin war auf den Vorfall aufmerksam geworden und beobachtete zwei Männer, die mutmaßlich mit dem Unfall in Verbindung stehen. Einer der Verdächtigen soll Mitte/Ende 20 Jahre alt gewesen sein und kurze Haare gehabt haben. Hinweise zum verantwortlichen Radfahrer, der beim Unfall mutmaßlich Blessuren davongetragen haben dürfte, nimmt der Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell