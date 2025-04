Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer erliegt nach Frontalkollision schweren Verletzungen

Kißlegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag ums Leben gekommen, ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Der 22-Jährige war mit seiner Kawasaki kurz nach 19 Uhr auf der K 8007 von Wangen in Richtung Kißlegg unterwegs und überholte an einer unübersichtlichen Stelle kurz vor der Abzweigung nach Sommersried einen vorausfahrenden Pkw. Dabei kollidierte er frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden 54-jährigen BMW-Lenker. Beide Biker wurden bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und mit jeweils einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Der 54-Jährige erlag dort noch am Abend seinen schweren Verletzungen. Der 22-Jährige befindet sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. An beiden Motorrädern entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Beide Maschinen wurden vom Abschleppdienst aufgeladen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen am Unfallort eingesetzt. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme rund drei Stunden gesperrt.

