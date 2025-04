Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag gegen 17.42 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7735 schwer, ein Kind im Alter von 2 Jahren und deren Mutter sind leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 19-jährige KTM-Lenker mit einem weiteren Motorradfahrer in Richtung Oberteuringen unterwegs. Beide überholten hintereinander einen Pkw. Während der vorausfahrende Biker den Überholvorgang rechtzeitig beenden konnte, kollidierte der 19-Jährige mit dem VW einer entgegenkommenden 32-Jährigen. Sowohl das Motorrad als auch der VW wurden durch die wuchtige Kollision von der Straße geschleudert und kamen im Grünstreifen zum Stehen. Der 19-Jährige wurde zur Behandlung seiner schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Insassen des VW wurden mit dem Krankenwagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das total beschädigte Motorrad als auch der Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme und den Aufräumungsarbeiten bis gegen 20.20 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000.- Euro geschätzt

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell