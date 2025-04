Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Schmierfinken klettern auf Dach

Über die Nottreppe eines Gebäudes in der Friedensstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende auf das Dach gestiegen und haben die Wände mit Graffiti besprüht. Außerdem beschädigten sie einen Schacht auf dem Dach. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise auf die Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Altshausen

Radfahrer im Zick-Zack und mit Weinflasche unterwegs

Nicht getäuscht hat sich ein Verkehrsteilnehmer, der am Montag gegen 20.30 Uhr die Polizei wegen eines mutmaßlich alkoholisierten Radfahrers verständigt hat. Der 60 Jahre alte Fahrradfahrer war in deutlichen Schlangenlinien und mit einer Weinflasche in der Hand auf der Kreisstraße zwischen Altshausen und Hochberg unterwegs. Dabei stürzte er, setzte seine Fahrt aber dennoch fort. Der Verkehrsteilnehmer stoppte den 60-Jährigen kurzerhand und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als die Beamten den Fahrradfahrer pusten ließen, war der Grund für die Zick-Zack-Fahrt schnell klar: der Mann hatte fast vier Promille Alkohol intus. Er musste in einer Klinik Blut abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers Weingarten verbringen.

Wangen

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende versucht, in einen Lagerraum in der Schmiedstraße einzubrechen. Die Täter setzten ein Hebelwerkzeug an der Zugangstür an der Gebäuderückseite an, ließen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab. Personen, denen in dem Bereich insbesondere zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 9 Uhr, Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Bodnegg

Anhänger schaukelt sich auf - Fahrer verliert Kontrolle

Leicht verletzt worden ist ein 21-jähriger Autofahrer, als er am Montag kurz nach 19 Uhr auf der L 326 zwischen Rotheidlen und Bodnegg die Kontrolle über sein Gespann verloren hat. Der 21-Jährige war offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, wodurch der an seinem Nissan angebrachte Anhänger aufschaukelte. In der Folge kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Nissan blieb schließlich auf der Straße auf der Seite liegen. Eine sofortige medizinische Versorgung des 21-Jährigen vor Ort war nicht notwendig. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Auch am Anhänger, an den Bäumen und auf dem Fahrbahnbelag entstand Sachschaden in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro. Da der Nissan die Fahrbahn komplett blockierte, kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass die Hauptuntersuchung am Anhänger bereits seit drei Jahren abgelaufen war. Der 21-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen.

Aichstetten

Bei gelb über Bahnübergang gefahren - Fahrerin erwartet hohes Bußgeld

Teuer zu stehen kommt einer 49-jährigen Autofahrerin ihre Eile: Die Frau war am Montagvormittag vor den Augen einer Polizeistreife bei Gelblicht über einen Bahnübergang beim Eurorasthof gefahren. Die Beamten stoppten die Frau, die es eigenen Angaben zufolge eilig hatte, wenig später. Die 49-Jährige wird nun bei der Bußgeldbehörde angezeigt und muss mit einem Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Aichstetten

Keine Fahrerlaubnis und Kinder nicht angeschnallt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 36-jähriger Autofahrer rechnen, den eine Streife der Verkehrspolizei am Montagabend an der Anschlussstelle Aichstetten gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer derzeit eine Fahrerlaubnissperre hat. Zudem waren zwei 1 und 5 Jahre alte Kinder auf dem Rücksitz nicht angeschnallt, weshalb auf den 36-Jährigen zu der Strafanzeige auch ein entsprechendes Bußgeld zukommt. Seine Beifahrerin, die die Halterin des Wagens ist, wird ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

Aitrach

Autofahrerin überschlägt sich nach Überholmanöver

Mittelschwer verletzt wurde die 50 Jahre alte Fahrerin eines Zustellerfahrzeugs bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr auf der L 260. Die Frau war zwischen Aitrach und Mooshausen unterwegs, als sie trotz Gegenverkehrs einen Rennradfahrer überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte sie abrupt nach rechts, wodurch der Wagen ins Schlingern geriet und schließlich nach links von der Straße abkam. Dabei überschlug er sich mehrmals. Die 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich ebenfalls angefordert. Der Rennradfahrer, der unverletzt blieb, sowie die entgegenkommende Autofahrerin mussten ebenfalls stark abbremsen und ausweichen, um einer Kollision zu entgehen. Um das Zustellfahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Gegen die 50-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

