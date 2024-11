POL-ROW: ++Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort++Einbrüche: Zeugen gesucht++Einbruch in Sandbostel++Überladung eines Transporters++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bothel. Am 04. November 2024, in der Zeit von 13:00 bis 13:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Gemeinde Bothel, gegenüber der Bushaltestelle an der Schule im Horstweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein rangierendes Fahrzeug stieß dabei hinten links gegen einen weißen Volvo, der ordnungsgemäß geparkt war. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 04266-955680 bei der Polizei Bothel zu melden.

Einbrüche: Zeugen gesucht

Zeven. In der Nacht von Montag, den 04. November 2024, auf Dienstag, den 05. November 2024, kam es in Zeven zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch in Geschäfte im Innenstadtbereich. Unbekannte Täter drangen zunächst durch die Eingangstür einer Bäckerei ein, durchsuchten die Räumlichkeiten, verließen jedoch das Geschäft ohne Diebesgut. In einem Gartencenter versuchten die Täter, eine Nebeneingangstür zu öffnen. Als dies misslang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei Zeven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04281-95920.

Einbruch in Sandbostel

Sandbostel. Am 05. November 2024 verschafften sich unbekannte Täter in Sandbostel Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie ein rückwärtiges Wohnzimmerfenster aufhebelten. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten, konnten jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut erbeuten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise werden unter 04761-74890 bei der Polizei Bremervörde entgegengenommen.

Überladung eines Transporters

Elsdorf. In der Nacht zum 06. November 2024, um 01:03 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei in Elsdorf auf der Brooke einen Transporter, der im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Das Fahrzeug überschritt das zulässige Gesamtgewicht um 77,7 %. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen bis zur Wiederherstellung des zulässigen Gesamtgewichts untersagt.

