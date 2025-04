Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann attackiert und bestohlen - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am späten Samstagabend im Friedrichshafener Stadtgebiet ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Ein 19-Jähriger gibt gegenüber der Polizei an, gegen 23 Uhr vor einer Bar in der Kleinebergstraße von zwei Unbekannten in einen VW gezogen worden zu sein. Nach einer kurzen Fahrt in Richtung Ravensburg hätten sie ihn mutmaßlich im Bereich Ravensburger Straße/Seewald mehrfach geschlagen und bestohlen, bevor sie das Weite suchten. Eine Polizeistreife konnte den verletzten 19-Jährigen gemeinsam mit einem Unbeteiligten um kurz nach Mitternacht erneut in der Kleinebergstraße antreffen. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung in eine Klinik. Die Täter, die mit einem schwarzen VW unterwegs gewesen sein sollen, hätten einen dunklen Hauttyp und einen Bart gehabt. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Hinweise etwaiger Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Einbruch in Kreismedienhaus

Unbekannte sind am Sonntagabend gegen 18 Uhr in das Kreismedienhaus des Landratsamts Bodenseekreis in der Steinbeisstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob die Täter fündig wurden und ob sie aus den Räumlichkeiten etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich zwischen der Steinbeisstraße und der Rotach verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Solar-Speichermodule gestohlen

Ein Dieb hat sich in der Nacht auf Sonntag Zutritt zu einem Grundstück in Tannau verschafft und Speichermodule einer Solaranlage von einem Balkon gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Personen, die insbesondere zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr im Bereich Holzhäusern Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Meckenbeuren

Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen in der Hauptstraße an einem geparkten Auto erheblichen Sachschaden angerichtet. Er zertrümmerte offenbar mutwillig alle Seitenscheiben und die Heckscheibe. Darüber hinaus dellte er das Dach an mehreren Stellen ein. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise etwaiger Zeugen, die insbesondere gegen 5.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Meckenbeuren

Altkleiderdiebe gefasst

Weil sie am Sonntagnachmittag in einen Altkleidercontainer eingestiegen sind, um unberechtigt Kleidung zu entnehmen, ermittelt die Polizei gegen zwei Männer. Ein Zeuge war auf das Vorhaben der Verdächtigen aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen die 30 und 34 Jahre alten Diebe kurz darauf vorläufig fest. Sie müssen mit einer Anzeige wegen des versuchten Diebstahls rechnen.

Meckenbeuren

Graffitis gesprüht - Zeugen gesucht

Unter anderem beleidigende und verfassungsfeindliche Schmierereien haben Unbekannte über das vergangene Wochenende in Meckenbeuren angebracht. Der oder die Täter besprühten einen Gartenzaun, den Fußweg, mehrere Schilder und eine Parkbank im Bereich des Käsbachwegs. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Auf Betrug hereingefallen

Beiträge auf den sozialen Medien "liken" und damit das große Geld verdienen war das Versprechen unbekannter Betrüger, die sich mit dieser Masche an den Ersparnissen eines 29-Jährigen bereichert haben. Der Mann war vergangene Woche auf "TikTok" auf das Angebot aufmerksam geworden und schnell mit seinen "Geschäftspartnern" in Kontakt gekommen. Dabei ließ er sich dazu überreden, für Aufträge mit Geldzahlungen in Vorleistung zu gehen. Weil dies zunächst funktionierte und er das Geld erstattet bekam, gewannen seine Gegenüber offenbar rasch das Vertrauen des 19-Jährigen. Offenbar geblendet vom erwarteten Geldregen investierte er weiter in das scheinbar lukrative Geschäft und überwies einen fünfstelligen Euro-Betrag auf mehrere Konten. Erst nachdem der Geldregen ausblieb und er dazu aufgefordert wurde, weiteres Geld zu überweisen, wurde er stutzig und erstattete Anzeige. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugs.

