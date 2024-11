Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg mit leichtverletzter Person

Saarburg (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2024 gegen 18:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Trierer Straße/K130 in Saarburg. Der Geschädigte befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Trierer Straße von Saarburg kommend in Fahrtrichtung Ayl. In einer Linkskurve kam dem Leichtkraftrad ein PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Aufgrund dessen habe der Führer des Kleinkraftrads abrupt nach rechts ausweichen müssen, verlor in Folge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und verletzte sich dabei leicht. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der unfallverursachende PKW entfernte sich ohne anzuhalten von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saarburg, Telefon 06581/9155-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell