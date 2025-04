Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Berauscht im Straßenverkehr

Zwei Verkehrsteilnehmer, die unter Drogeneinfluss standen, hat die Polizei am Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Auf den Fahrer eines E-Scooters wurden die Beamten gegen 20 Uhr in der Südstadt aufmerksam, nachdem er keinen gültigen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug vorweisen konnte. Einen 29 Jahre alten Autofahrer kontrollierte die Polizei in der Innenstadt. Beide Lenker standen einem Drogenvorstet zufolge unter Betäubungsmitteleinfluss. Sie mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum ebenfalls bestätigen, haben sie mit einer Anzeige, einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen. Auf den 21 Jahre alten Rollerfahrer kommt zudem eine Strafanzeige wegen des fehlenden Versicherungsschutzes zu.

Ravensburg

Zeugen nach Vandalismus gesucht

Ein Schaden von rund 10.000 Euro dürften Vandalen am vergangenen Wochenende an einem Holzlager in der Rasthalde verursacht haben. Die unbekannten Täter beschmierten eine Garage mit Graffiti und beschädigten einen Teleskoplader auf dem Gelände. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Ermittlungen nach Rauschgiftverkauf in Nachtclub

Wegen des Verdachts gegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Ravensburg. Ein 20 Jahre alter Mann soll am vergangenen Wochenende in einem Nachtclub in der Schubertstraße Drogen angeboten haben. In einem Fall ist es nach derzeitigem Ermittlungsstand nach dem Konsum des Rauschgifts zu einem medizinischen Zwischenfall gekommen, weshalb der 22 Jahre alte Konsument vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Berg

Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich eine 28 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Unfall am Sonntagmittag zugezogen. Ein 20-jähriger VW-Fahrer übersah die Zweiradfahrerin, als er aus Richtung Berg-Weiler auf die L 291 abbiegen wollte. Er erfasste die 28-Jährige, die sich aus Richtung Ettishofen mit ihrer Honda näherte, und brachte sie zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte die Motorradfahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro.

Grünkraut

Auseinandersetzung endet handgreiflich

Zwischen zwei Familien ist es am Sonntagabend in der Gemeinde zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Im Laufe eines zunächst verbalen Zwists, dessen Auslöser wohl eine beleidigende Geste gewesen sein dürfte, schlug ein 39 Jahre alter Mann einem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass die Nase des jungen Mannes brach. Der Angegriffene und dessen 26 Jahre alter Bruder attackierten daraufhin den Kontrahenten. Im Verlauf dieses Handgemenges griffen die Brüder zu Stöcken und schlugen auch damit auf den 39-Jährigen ein. Dieser erlitt dadurch mehrere Verletzungen an Rücken und Kopf. Er sowie auch der 22 Jahre alte Nachbar mussten im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Beteiligte wegen Körperverletzungsdelikten.

Wangen im Allgäu

Mit über drei Promille am Steuer

Über drei Promille hatte eine 38-Jährige intus, die am Sonntagnachmittag bei Oflings von Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu gestoppt wurden. Zeugen hatten die auffällige Fahrweise der Frau gemeldet, die nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet. Ihr Führerschein wurde von den Beamten noch an Ort und Stelle beschlagnahmt, zudem folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Gefährdet wurde durch die Alkoholfahrt nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell