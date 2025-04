Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen vom 13.04.25 aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Ladendieb geht vor Eintreffen der Polizei flüchtig

Das Personal eines Einkaufsmarktes in der Lippertsreuter Straße beobachtete am Samstagabend, wie ein Mann mit gefülltem Rucksack den Markt über den Haupteingang verlassen wollte. Darauf angesprochen geht der Ladendieb flüchtig, wird von zwei Passanten verfolgt und festgehalten. Noch vor Eintreffen der Polizei kann sich der Dieb losreißen und weiter flüchten. Seinen Rucksack mit Diebesgut in bislang unbekannter Höhe lässt er dabei zurück. Das Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) bittet die beiden Männer, die den Täter zunächst festhielten, sich zu melden.

Meersburg

Bedrohung in Asylbewerberunterkunft

Am Samstagnachmittag kamen zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Winzergasse miteinander in Streit. Die beiden 43-jährigen und 37-jährigen Männer waren sich uneins hinsichtlich der Benutzung des Gemeinschaftskühlschranks. Der Ältere bedrohte den Jüngeren daraufhin mit einem Messer. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Friedrichshafen

Kleingärtner verbrennt Reisig - Feuer greift über.

Der 79-jährige Pächter einer Kleingartenanlage verbrannte am Samstagabend auf seinem Grundstück Reisig. Laut Angaben des Mannes griff das Feuer dann plötzlich auf einen Bauwagen und einen Hundezwinger über, die bald darauf in Vollbrand standen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Friedrichshafen, die mit 35 Mann und 8 Fahrzeugen vor Ort war, schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand; der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Überlingen

Motorradfahrer stürzt und verstirbt an der Unfallstelle

Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstagabend die B 31 alt von Sipplingen in Richtung Überlingen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er laut Zeugen ohne Fremdeinwirkung zunächst ins Schlingern und stürzte dann auf die Fahrbahn. Motorrad und Fahrer schlitterten anschließend weiter gegen eine Leitplanke. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Friedrichshafen

Motorrad gegen Zugmaschine

Der 74-jährige Lenker eines Kleinkraftrades befuhr am Samstagmorgen den Gemeindeverbindungsweg von Effrizweiler in Richtung Fischbach. In einer dortigen Bahnunterführung kam ihm eine landwirtschaftliche Zugmaschine entgegen. Der Lenker des Kleinkraftrades kam wohl zu weit nach links und prallte gegen die Zugmaschine. Er wurde lebensgefährlich verletzt und zunächst in das Krankenhaus Friedrichshafen verbracht, von dort aber mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell