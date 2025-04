PP Ravensburg: Melungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Mann attackiert und bestohlen - Zeugen gesucht Nach einem Vorfall am späten Samstagabend im Friedrichshafener Stadtgebiet ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Ein 19-Jähriger gibt gegenüber der Polizei an, gegen 23 Uhr vor einer Bar in der Kleinebergstraße von zwei Unbekannten in einen VW gezogen worden zu sein. Nach einer kurzen Fahrt in Richtung Ravensburg hätten sie ...

mehr