Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub eines E-Scooters

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am frühen Morgen des 22.03.25, befuhren gegen 02:00h zwei 32 und 33 Jahre alte Ludwigshafener auf E-Scootern die Maudacher Straße in Richtung Maudach. Bei der Bahnunterführung beim Bahnhof Mundenheim musste der 33-Jährige einem grünen Kleinwagen ausweichen. Kurz darauf stoppte der PKW neben dem Mann, der Beifahrer stieg aus und schlug den E-Scooter-Fahrer, welcher zu Fuß die Flucht ergriff und seinen E-Scooter zurückließ. Daraufhin nahmen die Insassen des PKW den E-Scooter an sich und entfernten sich in dem PKW.

Der Fahrer des Kleinwagens wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre, ca. 175cm groß, graue Haare, schwarzes Unterhemd Der Beifahrer wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre, ca. 175cm groß, Glatze, oberkörperfrei, tätowierter Oberkörper, blaue Augen

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden unter Telefon 0621 963-24150 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell