Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung und Beleidigung in Straßenbahn - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025, im Zeitraum von 15:30 Uhr - 15:50 Uhr, wurde eine 16-Jährige in der Straßenbahn Linie 4a vom Berliner Platz in Ludwigshafen in Richtung Bad Dürkheim von einer Frau mehrfach lautstark beleidigt. An der Haltestelle Ludwigshafen Hauptbahnhof zog die unbekannte Frau der 16-Jährigen unvermittelt so stark an den Haaren, dass sie mit dem Hinterkopf an eine Sitzbank stieß. Ein an der Haltestelle Hauptbahnhof eingestiegener Mann forderte die Unbekannte schließlich auf die 16-Jährige loszulassen. Die unbekannte Frau soll auch noch andere Fahrgäste in der Straßenbahn angepöbelt haben. Die 16-Jährige stieg an der Haltestelle Rohrlachstraße aus, sie erlitt leichte Verletzungen. Die Frau wurde als ca. 40-50 Jahre alt, ca. 165cm groß, dunkler Teint, kräftige Figur, ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild, braune Haare zu einem Dutt zusammengebunden beschrieben, trug eine schwarze Jacke und führte zwei vollgepackte Einkaufstüten mit. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täterin geben? Hinweise bitte an das Gemeinsame Sachgebiet Jugend, Telefonnummer 0621 963-24025 oder per E-Mail pdludwigshafen.gsgj@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell