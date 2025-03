Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Wendemanöver verunfallt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (20.03.2025), gegen 15 Uhr, wollte eine 83-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Wegelnburgstraße wenden und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie überfuhr zunächst eine Grünfläche, kollidierte mit einem Baum und einem auf dem Parkplatz abgestellten Auto. Im Anschluss fuhr sie von der Grünfläche über die Fahrbahn der Wegelnburgstraße und kollidierte mit einer Hauswand in der Treidlergasse. Die 83-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Es enstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.

Der Führerschein der Frau wurde aufgrund ihrer körperlichen Verfassung sichergestellt.

