POL-PPRP: versuchter Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (20.03.2025), gegen 16:15 Uhr, brach in einem leerstehenden Gebäude im Bremmenweg ein Brand aus. Dieser konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein defektes Stromkabel brandursächlich gewesen sein. Dieses entzündete mehrere Holzpaletten, die sich in dem Gebäude befanden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Bastian Hübner Telefon: ...

