POL-PPRP: versuchter Einbruch in Strandbar

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 21.03.2025, im Zeitraum von 15:30 Uhr - 15:50 Uhr, wurde eine 16-Jährige in der Straßenbahn Linie 4a vom Berliner Platz in Ludwigshafen in Richtung Bad Dürkheim von einer Frau mehrfach lautstark beleidigt. An der Haltestelle Ludwigshafen Hauptbahnhof zog die unbekannte Frau der 16-Jährigen unvermittelt so stark an den Haaren, ...

mehr